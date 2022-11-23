Bakan Muş, Bahçeli’nin zincir marketlere ‘FETÖ soruşturması’ önerisiyle ilgili soruyu geçiştirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin zincir marketlerdeki fiyat artışıyla ilgili ”FETÖ soruşturması” önerisine ilişkin “Mevzuatın elverdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz” dedi.

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Enflasyonun rekor kırdığını unutup bir süredir yüksek fiyatlar nedeniyle zincir marketlere çatmaya devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü ”Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine Toplantımızda masaya yatırırız ve bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.

Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ”Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz” diyerek çıtayı yükseltmişti.

Muş, soruyu geçiştirdi

AKP grup toplantısı sonrası Bahçeli’nin açıklamaları sorulan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu’nun, altı zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini hatırlattı.

Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, “Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar“ dedi.