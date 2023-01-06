A101 de fiyat sabitledi: Ürün sayısı manidar

En büyük zincir marketlerden A101 de, sabit fiyat politikasına katıldı.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürleriyle iki hafta önce bir araya gelip asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarmıştı. Marketler de ocak boyunca sabit fiyat uygulamasına geçmeye başladı.

ŞOK, yılın ilk gününde, ocak boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurmuştu. ŞOK’u Migros takip etmiş ve 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulanacağını açıklamıştı.

Dün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, benzer uygulamaları diğer firmalardan da beklediğini söylemişti.

Sabit fiyat uygulamasına A101 de katıldı. Mehmet Muş’la yapılan toplantıya katılan A101, Habertürk’ün aktardığına göre ocak sonuna kadar ‘2023’ ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyurdu.