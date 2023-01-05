Nebati, bütün işletmelerden ‘sabit fiyat’ bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sabit fiyat politikasına giden zincir marketleri kutlayarak, benzer adımları diğer işletmelerden de beklediklerini söyledi.

Nureddin Nebati. Fotoğraf: Youtube

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

İki hafta önce Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya gelmiş, ‘etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.’

Bu gelişmelerden sonra ŞOK ve Migros belirli ürünlerde sabit fiyat politikasına geçmişti.

Bugün, MÜSİAD’ın toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de benzer politikaları tüm işletmelerden beklediklerini dile getirdi.

Nebati, şunları dedi: “Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum.”