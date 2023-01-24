Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını paylaştı: Bir istisnamız var

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın borç yapılandırma paketine ilişkin verdiği ‘müjde’nin detaylarını açıkladı.

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Seçimler yaklaşınca iktidarın çeşitli alanlarda verdiği ‘müjdeler’ de hız kazanmıştı. Erdoğan’dan, KYK borç faizi ve EYT gibi düzenlemelerin ardından ehliyet affıyla vergi borcu yapılandırmaları için yeni bir ‘müjde’ gelmişti.

Nebati, İzmir’de katıldığı iş dünyası buluşmasında borç yapılandırmanın detaylarını paylaştı. TRT Haber’e göre Nebati’nin paylaştığı detaylar şöyle:

* İnşallah en kısa sürede Meclis önerdiğimiz taleplerin yasalaşmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirecek.

* Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak.

* Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile il özel idareleri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz.

* Teklifle ortaya konacak vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini hazırlıyoruz.

* Bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz.

‘Bir tane istisnamız var’

* Bunların faizlerini de düşük bir oranyla güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz. Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak.

* Bir tane istisnamız var. O da 2022 için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık. Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz.

48 taksit

* Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.

* Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacak. Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini dört yıla, yani 48 aya çıkarmamız.

* Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezasıysa asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

2 bin lirayı aşmayan borçlar siliniyor

* Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2 bin lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

* Bir kişinin, 31 Aralık 2022’den önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacak.