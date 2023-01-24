Başörtüsü teklifiyle ilgili önerileri reddedilen CHP ve İYİ Parti salonu terk etti

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifine karşı değişiklik önergesi veren CHP ve İYİ Partililer, talepleri reddedilince komisyonu terk etti.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim 2022’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.

Erdoğan da el yükselterek referandum çağrısı yapmış ve kendi tekliflerini vermişti. Tekliflerinde ‘aileyi koruma’ kapsamında LGBTİQ+’yı hedef alan maddeler vardı. Sonrasında da yasa teklifiyle ilgili komisyon kuruldu.

Teklif komisyon görüşülmeden önce CHP ve İYİ Parti, önerilerini iletmişti.

CHP ve İYİ Parti, başörtüsü teklifinde yer alan ‘dini inancı sebebiyle başını örtmesi’ ibaresinin ‘başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere’ şeklinde, son cümlenin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğundaysa devlet, kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” diye değiştirilmesini talep ediyor. CHP ve İYİ Parti’nin talebinde aileyle ilgili maddelere değinilmedi.

İki partinin sunduğu gerekçede kimsenin dini inancını paylaşmak zorunda olmadığı belirtildi.

Bu talepleri reddedilen CHP ve İYİ Partililer komisyonu terk etti.