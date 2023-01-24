CHP ve İYİ Parti, başörtüsü teklifiyle ilgili değişiklik taleplerini iletti

CHP ve İYİ Parti, AKP’nin başörtüsü teklifinde değişiklik taleplerini iletti. ‘Başını örtmesi’ ifadesinin ‘başını örtmesi ya da örtmemesi’ diye değiştirilmesi istendi. Önergede LGBTİQ+ karşıtı maddelere değinilmedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Erdoğan da el yükselterek referandum çağrısı yapmış ve kendi tekliflerini vermişti. Tekliflerinde ‘aileyi koruma’ kapsamında LGBTİQ+’yı hedef alan maddeler vardı. Sonrasında da yasa teklifiyle ilgili komisyon kuruldu.

CHP ve İYİ Parti, başörtüsü teklifinde yer alan ‘dini inancı sebebiyle başını örtmesi’ ibaresinin ‘başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere’ şeklinde, son cümlenin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğundaysa devlet, kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” diye değiştirilmesini talep ediyor. CHP ve İYİ Parti’nin talebinde aileyle ilgili maddelere değinilmedi.

İki partinin sunduğu gerekçede kimsenin dini inancını paylaşmak zorunda olmadığı belirtildi.

Değişiklik talebi tam olarak şu şekilde: