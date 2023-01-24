Uğur Mumcu ‘unutulmadı’: Daha dün gibi o korkunç gün

30 yıl önce bugün Ankara’daki evinin önünde suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu ‘unutulmadı.’

Uğur Mumcu, 1942-1993…

“Vurulduk ey halkım, unutma bizi” sözüyle de hafızalara kazınan Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin simge ismiydi.

İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütlerce üstlenilse de aradan geçen 30 yıla rağmen suikast aydınlatılamadı.

Mumcu bugün hem vurulduğu yerde, hem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı.

Fotoğraf: AA

Twitter’da da Mumcu için unutulmadığını gösteren on binlerce tweet atıldı.

30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz. pic.twitter.com/NIZ3mh4anr — Özge Mumcu Aybars (@ozge_mumcu) January 23, 2023

30 yıl #24Ocak1993 #UğurMumcu ''…Topluma olayın faili olarak sunulanlar değil, olayın arkasındaki gerçek failler ortaya çıkarılıncaya kadar bu dosya kapanmayacaktır…'' #Umag 'tan https://t.co/LcNOsCaEQR — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) January 24, 2023

Ne seni unuttuk, ne seni öldürenleri ne de o katilleri örgütleyen gerçek katilleri!

Yaşıyor ve genç gazetecilerin yolunu aydınlatmayı sürdürüyorsun Sevgili Uğur Mumcu.#UğurMumcu pic.twitter.com/BJzWlsRi9K — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) January 24, 2023

Hayın tuzaklarda, kan uykularda

Vurulduk ey halkım unutma bizi #UgurMumcu pic.twitter.com/wAwTCkdbtx — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) January 24, 2023

"Vurulduk ey halkım unutma bizi"

İstanbul Harbiye'deki #UğurMumcu anıtı önünden bir kez daha seslendik:

Unutmayacağız… pic.twitter.com/LjuagRKCEe — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) January 24, 2023

#UğurMumcu nun katledilmediği bir ülke çok başka olurdu. Suikastin aydınlatıldığı bir ülke çok daha başka. — Cigdem Toker (@cigdemtoker) January 24, 2023

… Uğurlar olsun, uğurlar olsun

Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun

Bir keskin kalem, bir kırık gözlük

Yürekli yiğitlere hatıran olsun



Vurulduk ey halkım, unutma bizi… #UğurMumcu pic.twitter.com/VZVsO2mI9p — çArşı (@forzabesiktas) January 24, 2023

Değerli araştırmacı gazeteci #UğurMumcu ve diğer aydınları ortadan kaldırmak hangi iradenin işiydi? Biliyoruz. Her cinayette “namus” sözü dağıtıp kaçanlar, “duvar yıkılır” diye üşenenler, katillerin işini kolaylaştırmak üzere arama numarası yapanlar. Mumcu’yu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/XC36b3lmos — Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) January 24, 2023

Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin keskin kalemi, Cumhuriyet aydını, mücadele insanı, gazeteciliğin simgesi #UğurMumcu’yu saygı ve özlemle anıyorum.



"Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi, hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi…" demişti.



Unutmayacağız. pic.twitter.com/8k4eowwBdV — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) January 24, 2023

Soğuk karlı buz gibi bir ocak ayıydı ..

Tam hedefi vurmuşlardı ..

Hüzüne kesildik..

Tesellisiz bir boşluk bıraktı..

Ama cesareti, esaretin bedelini ..anlattı

Ve umudu tam hedefi vurduklarını zannettikleri yerden yeşertti..

Uğurlar olsun

Umutlu bulutlar yoldaşın olsun#UgurMumcu pic.twitter.com/rafVrY10zI — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) January 24, 2023

Saygıyla, sevgiyle anıyorum.#uğurmumcu

30 yıl oldu.

Daha dün gibi o korkunç gün.

Nur içinde uyusun

aydın insan,

güzel insan…#fazılsay pic.twitter.com/hRXmeVEUjH — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 23, 2023

Tek tesellim, gazetecilik mesleğinin yerlerde süründüğü şu günleri görmemesi. Büyük üstat #uğurmumcu yerin dolmuyor. pic.twitter.com/sLw2FsLgiA — Aslı Şafak (@asli_safak) January 24, 2023

Uğur Mumcu cinayeti gibi her cinayet çözülmediği sürece bir sonra ki faili meçhul cinayetin tetikçisi, teşvikçisi olmuştur.

Katili ve olayın faili çözme gücü ve yetkisi olup da çözmeyenlerdir.#UgurMumcu #Fenerbahce pic.twitter.com/Y9mna8gwqB — FenerSol (@FenerSol1907) January 24, 2023

“İnsanlar sadece konuştukları şeylerden değil, sustukları şeylerden de sorumludurlar”

Ölümünün 30. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. #UğurMumcu pic.twitter.com/B3C8IbiF5v — İrem Çiçek (@irem_cicek) January 24, 2023

Ülkenin kırılma noktalarından biridir O gün !

Her şey daha karanlık o günden beri#ugurmumcu pic.twitter.com/VAhnZzzwKC — berna lacin🌟 (@bernalacin35) January 24, 2023