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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Mumcu ‘unutulmadı’: Daha dün gibi o korkunç gün

30 yıl önce bugün Ankara’daki evinin önünde suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu ‘unutulmadı.’

Uğur Mumcu, 1942-1993…

“Vurulduk ey halkım, unutma bizi” sözüyle de hafızalara kazınan Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin simge ismiydi.


İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütlerce üstlenilse de aradan geçen 30 yıla rağmen suikast aydınlatılamadı.

Mumcu bugün hem vurulduğu yerde, hem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı.

Fotoğraf: AA

Twitter’da da Mumcu için unutulmadığını gösteren on binlerce tweet atıldı.

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