Uğur Mumcu ‘unutulmadı’: Daha dün gibi o korkunç gün

30 yıl önce bugün Ankara’daki evinin önünde suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu ‘unutulmadı.’
“Vurulduk ey halkım, unutma bizi” sözüyle de hafızalara kazınan Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin simge ismiydi.
İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütlerce üstlenilse de aradan geçen 30 yıla rağmen suikast aydınlatılamadı.
Mumcu bugün hem vurulduğu yerde, hem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı.
Twitter’da da Mumcu için unutulmadığını gösteren on binlerce tweet atıldı.