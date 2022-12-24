Uğur Mumcu suikastında davanın kapanmasını engelleyecek karar

Gazeteci Uğur Mumcu’nun aracına bombayı koyan Oğuz Demir hakkında mahkeme ‘kaçak’ kararı aldı. Bu karar, davanın kapanmasını engelleyecek.

24 Ocak 1993’te evinin önünde uğradığı bombalı saldırıyla yaşamını yitiren Gazeteci Mumcu’ya yönelik suikastın üzerindeki sis perdesi varlığını koruyor.

Evrensel’den Sibel Hürtaş’ın haberine göre Mumcu’nun aracına bombayı yerleştirdiği mahkeme kararıyla sabitlenen Oğuz Demir için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kaçak’ kararı verdi. Mahkeme MİT ve emniyete, Demir için ne yaptıklarını sordu.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, kasımda Mumcu suikastı başta olmak üzere Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok suikastı dosyalarının da yer aldığı Umut davasında, kararını vermiş; sanıklara indirimli cezalar uygulamıştı.

Suikastların kilit ismi sanık Demir’in dosyasıysa 2005’te ana davadan ayrılmıştı. Firari sanık Demir hakkındaki yargılama geçen hafta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen duruşmada Demir hakkında ‘kaçak‘ kararı verdi.

Ne olacak?

Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aldığı karar uyarınca bundan böyle Oğuz Demir hakkında ‘kaçak‘ usulü uygulayacak, yani kovuşturma devam edecek. Demir’e ulaşılamaması, davanın kapanmasını engelleyecek.

Oğuz Demir hakkında çıkarılan yakalama emrinin beklenmesine karar veren mahkeme, emniyet, MİT ve jandarmadan Oğuz Demir ile ilgili gelecek olan yeni belgelere göre hareket edecek.