Dursun Özbek, Ali Koç’un tartışma çağrısını reddetti: Üzülerek okudum, rekabeti sahada sürdüreceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un tartışma çağrısına ret yanıtı geldi. Koç’un çağrı metnini ‘üzülerek okuduğunu’ belirten Özbek, amacın futbolu saha dışına çıkarmak olduğunu savundu.

Koç, kendisinin hedef alındığı açıklamaları sıralayarak, “Kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir” demiş ve Özbek’i istediği bir kanalda tartışmaya davet etmişti.

Özbek’ten bu çağrıya olumsuz yanıt geldi. Özbek’in yazılı açıklaması şöyle:

“Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç’a

Tarafıma yaptığınız çağrının metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türk futbolunda ‘herkes için adalet’ arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz.“