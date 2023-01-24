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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, YSK’ya dilekçe sunacak: Erdoğan’ın adaylığı kanuna aykırı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş. Fotoğraf: HDP

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.


Tartışmaya Selahattin Demirtaş da katıldı.

Demirtaş, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını, adaylığın yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Twitter’dan mesajlarını paylaşan Demirtaş, şunları söyledi:

* Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrı meşrudur. Yüksek Seçim Kurulunun Erdoğan’ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur.

* Erdoğan’ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla. Erdoğan’ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam.

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