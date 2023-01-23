Sera Kadıgil ve Erkan Baş bir kez daha hatırlattı: Erdoğan hukuken aday olamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için yine 14 Mayıs’ı işaret etmesi üzerine TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve genel başkan Erkan Baş bir kez daha Erdoğan’ın hukuken aday olamayacağını hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Ocak’taki konuşmasında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti. Dün konuşan cumhurbaşkanı bunun için 10 Mart’ta seçim kararını imzalayacağını söylemişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız” dedi.

Kadıgil, daha önce 14 Mayıs için Erdoğan’ın aday olamayacağını hatırlatmış, yeni seçim yasasının 2023 seçimlerinde kullanılamayacağını da eklemişti.

6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi içinse seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yayınlanması gerek.

Kadıgil, Twitter’dan Erdoğan’ın seçim tarihine dair bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “Seçim yenilenmesi kararı meclis çoğunluğuyla alınmadığı müddetçe Erdoğan hukuken ADAY OLAMAZ. Seçimin yenilenmesi kararını Meclis’in alması bir “memnuniyet” vesilesi değil RTE’nin aday olabilmesi için ANAYASAL BİR ZORUNLULUKTUR. Cumhurbaşkanı göz göre göre Anayasayı çiğneyemez.”

Seçim yenilenmesi kararı meclis çoğunluğuyla alınmadığı müddetçe Erdoğan hukuken ADAY OLAMAZ.



Seçimin yenilenmesi kararını Meclis’in alması bir “memnuniyet” vesilesi değil RTE’nin aday olabilmesi için ANAYASAL BİR ZORUNLULUKTUR.



Cumhurbaşkanı göz göre göre Anayasayı çiğneyemez. https://t.co/Q7VrTitTXU — Sera Kadıgil (@serakadigil) January 23, 2023

Erkan Baş da konuyla ilgili Meclis’te düzenlediği basın toplantısının videosunu alıntılayarak şunları dedi: “İstiyor ki onun istediği tarihte, onun istediği kurallarla, onun istediği adaylarla seçim yapılsın. Anayasa da seçim kanunu da delinsin. Herkes de bunu kabul etsin. Yok öyle yağma!”

İstiyor ki onun istediği tarihte, onun istediği kurallarla, onun istediği adaylarla seçim yapılsın. Anayasa da seçim kanunu da delinsin. Herkes de bunu kabul etsin.



Yok öyle yağma! https://t.co/TSZ3xJfALF — Erkan BAŞ (@erkbas) January 23, 2023

Seçim tarihi başlangıcı tartışması

Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar başlamıştı. Tartışmaların bir bölümünde seçim sürecinin hedef tarihten 90 gün önce mi yoksa 60 gün önce mi başlayacağı konuşuluyor. Yürürlükteki iki kanun bu konuda farklı sürelere işaret ederken, hukukçular da farklı yorumlar yapıyor.

Erdoğan 20 Ocak’ta seçim kanunu tartışmalarıyla ilgili “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar” demişti.