Erdoğan’ın çağrısı Meclis’e saygısındanmış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Meclis’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çağrısını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri normalde 18 Haziran 2023’te düzenlenecek. Erdoğan’sa, geçtiğimiz günlerde seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da buna yönelik yetkisini kullanacağını açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.

Tartışmaya Mehmet Uçum da katıldı.

Twitter’dan mesajını paylaşan Uçum, Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çağrısı Meclis’e olan saygısından ötürü olduğunu savunurken yeniden adaylık ile ilgili tartışmanın hukuken manasız olduğunu ileri sürdü. Meclis’i Erdoğan’ın çağrısını değerlendirmeye çağıran Uçum şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin çağrısı yürütmenin TBMM iradesine saygısı gereğidir. TBMM yürütmenin bu çağrısını değerlendirirse anayasal rolüne uygun olarak yürütmeyi yönlendirme gücünü bir kez daha gösterir. Aksi halde Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte seçim kararını alır.

* Cumhurbaşkanımızın TBBM’ye seçimlerin yenilenmesi çağrısını (hukuken manasız, siyasi ideoloji açısından hukuku istismar eden) iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılırsa TBMM’deki muhalif gruplar büyük yanılgı yaşar. Halka hesap verirken çifte dikiş sınıfta kalırlar.