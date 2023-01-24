Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın çağrısı Meclis’e saygısındanmış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Meclis’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çağrısını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri normalde 18 Haziran 2023’te düzenlenecek. Erdoğan’sa, geçtiğimiz günlerde seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da buna yönelik yetkisini kullanacağını açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.


Tartışmaya Mehmet Uçum da katıldı.

Twitter’dan mesajını paylaşan Uçum, Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çağrısı Meclis’e olan saygısından ötürü olduğunu savunurken yeniden adaylık ile ilgili tartışmanın hukuken manasız olduğunu ileri sürdü. Meclis’i Erdoğan’ın çağrısını değerlendirmeye çağıran Uçum şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin çağrısı yürütmenin TBMM iradesine saygısı gereğidir. TBMM yürütmenin bu çağrısını değerlendirirse anayasal rolüne uygun olarak yürütmeyi yönlendirme gücünü bir kez daha gösterir. Aksi halde Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte seçim kararını alır.

* Cumhurbaşkanımızın TBBM’ye seçimlerin yenilenmesi çağrısını (hukuken manasız, siyasi ideoloji açısından hukuku istismar eden) iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılırsa TBMM’deki muhalif gruplar büyük yanılgı yaşar. Halka hesap verirken çifte dikiş sınıfta kalırlar.

Erdoğan: Seçim tarihi için 10 Mart’ta yetkimi kullanacağım

Erdoğan, seçim kanunu tartışmasına ‘noktayı koydu’

AKP’li Bülent Turan: Seçim 9-10 Mart’ta ilan edilebilir

Seçim kanunlarında kural çatışması: 90 gün mü 60 gün mü?

Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde engel yok

Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etti

AKP basını seçim takvimini YSK’dan önce açıkladı

Hürriyet: Erdoğan, seçim kararını 10 Mart’ta imzalayacak

Sera Kadıgil ve Erkan Baş bir kez daha hatırlattı: Erdoğan hukuken aday olamaz

SON HABERLER

Erdoğan’ın çağrısı Meclis’e saygısındanmış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Meclis’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çağrısını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kripto para borsası Bitzlato’ya operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘kara para aklama’ operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu beş kişi gözaltına alındı.

Ford, Almanya’da 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

Merkezi ABD’de bulunan otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.