Akşam Postası / 23 Mayıs 2023

Erdoğan: 50 bini aşkın insanımızı kaybettik ama 50 bini aşkın insanımız alanda bizimle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya’daki mitingde “Depremde 50 bini aşkın insanımızı kaybettik. Buna rağmen 50 bini aşkın insanımız alanda bizimle buluştu” dedi.

Kılıçdaroğlu: Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ‘ekonomiye bakarak’ karar vermesini istedi.

Akşener: Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın uzlaşacağından eminim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın uzlaşacağından emin olduğunu söyledi.

Sinan Oğan, Erdoğan’la ilk tur öncesi de görüşmüş

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyeceğini duyurduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilk tur öncesi de görüşmüş.

Babala TV’deki Kılıçdaroğlu programından tanıtım videosu

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programla ilgili tanıtım videosu yayınladı.

İmamoğlu, Erdoğan’ın haline üzüldü: Arkada gülenlere dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine uzatılan suyu almamasıyla ilgili “Arkada gülenlere dikkat etsin” dedi.

‘Hasta kabulü başladı’ denen Defne Hastanesi’nde inşaat devam ediyor

Dün hasta kabülüne başlayan Hatay’da bulunan Defne Hastanesi’nde inşaat devam ederken sadece poliklinik hizmeti veriliyor.

AKP’li Yavuz: 28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alırız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonucu bir saatte öğrenebileceklerini söyledi.

TÜİK verisinde tuhaf yükseliş: Deprem ve seçim dinlemedi

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, tüketici güven endeksinde son aylardaki ‘tuhaf’ yükselişin nedeniyle ilgili ”Bende yanıtı yok” dedi.

Borç krizi: Borsa, altın ve kriptoda yön aşağı

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ABD’de borç krizinin çözülmesi halinde bile etkilerinin süreceğini belirterek ”Borsalar, değerli metaller ve kriptoda bir süre daha yön aşağı olur” dedi.