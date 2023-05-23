Sinan Oğan, Erdoğan’ı ‘Yönetim kadrosunda olabiliriz’ diye desteklemiş

İkinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan’ın, bu kararı ortaklarına “Yönetim kadrosunda yer alabiliriz” diye anlattığı belirtildi.

Sinan Oğan. (AA)

Oğan ata ittifakının adayı olarak girdiği seçimde yüzde 5,17 alınca ikinci turda kimi destekleyeceği kritik hale gelmişti. Oğan, önceki açıklamalarının aksine Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurmuştu.

Ancak ittifak bileşenleri Adalet Partisi ve Zafer Partisi, karardan önce ittifakın dağıldığını bildirmişti. Ayrıca Adalet Partisi Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan ederken, Zafer Partisi’nin de yarın benzer bir kararı duyurması bekleniyor.

Oğan’a tepkiler gelmeye devam ederken, Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz kararın alınma sürecine ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu.

Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

“Ben sebebini sordum. Bana ‘Hocam, yüzde 49 buçuk aldı AK Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz’ dedi. Ben de ‘Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil’ dedim. Siyaset ilkeli yapılmak zorunda, etik olmak zorunda. Ülkenin geldiği durum böyle ilkesiz siyaset yüzündendir.”