Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı destekleyecek

Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan. (AA)

Ankara’da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Oğan, özetle şunları dedi:

*Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu seçimlere girdik. Dip dalgayı üç yılda açıkladık. Normal şartlarda yüzde 9-yüzde 16 bandında oy bekliyorduk.

*Çekildiğimiz durumda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes görmüştür. Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet ne de belediye imkanlarımız yoktu.

*Plana sadık kaldık. Bu ülkeyi yönetme hedefimiz devam ediyor. Temel kuralımız şudur: Plana sadık kal.

*İkinci turun ana gündemini belirleme yetisine sahip olduk. Adaylar bizim söylemlerimize sarıldı. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk.

*Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk’ün koltuğuna oturacak kişinin terörle arasına mesafe koyamayan HDP’nin belirlemesine engel olma hedefine ulaşmış bulunmaktayız.

*Türk savunma sanayiinde istikrarlı bir sürecin devam ettirilmesi gerekliliği ortadadır.

*Faiz odaklı politikalar yeniden gözden geçirilmeli. Yeni geçilen sistemde istikrarın temelinde meclisin ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifakta olması önemlidir. Millet ittifakı parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır.

‘İstikrar’ı vurgulamıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, geçen cuma günü Erdoğan’la bir arayla gelmiş, dün akşam da kimi destekleyeceğine ilişkin kararında ‘Türkiye’nin birlik bütünlüğü ve istikrarı’na önem vereceğini duyurmuştu. Bu ifade Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğine yorulmuştu.

Gelinen noktada ilk turda Oğan’a oy veren yüzde 2 milyon 831 bin seçmenin ikinci turda kime oy verceği net değil. Zira, ilk turda Oğan’ı destekleyen ata ittifakı dağıldı. Dahası, ittifakın iki bileşeninden Adalat Partisi, ikinci turda millet ittifakının adayı Kemel Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Diğer bileşen Zafer Partisi ise kararını yarın bildirecek. Parti lideri Ümit Özdağ geçen cuma günü Kılıçdaroğlu’yla ‘olumlu’ bir görüşme yapmıştı.

Ne olmuştu?

Oğan, daha ilk tur öncesinde hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu vurgulayarak “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” demiş, ilk turdana sonra da, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” ifadesini kullanmıştı. Oğan son olarak da ata ittifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ için, “Kararımız aynı olmak zorunda değil” diye konuşmuştu.