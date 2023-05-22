Selvi’den al haberi: Oğan, Erdoğan’ı destekleyecekmiş

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini iddia etti.

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Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan yüzde 5,17 oranında oy almıştı. Böylelikle seçim ikinci tura kalmış ve Oğan’a oy veren seçmenin tutumu da ikinci turda önemli hale gelmişti.

Oğan bir süredir millet ve cumhur ittifaklarıyla ‘ikinci tur’ görüşmelerinde bulunuyordu. Oğan, dünkü Twitter paylaşımında ikinci turda kimi destekleyecekleri konusunda bugün saat 17:00’de açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Oğan’ın açıklamasında ‘istikrar’ vurgusu dikkat çekmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayacağını belirtti. Selvi’ye göre Oğan bugünkü açıklamasında ayrıca ‘terör örgütlerinin desteği’ nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini söyleyecek.

Selvi, Oğan’ın aynı zamanda Erdoğan’la vardıkları mutabakatı da açıklayacaklarını dile getirdi.

Dört maddelik mutabakat

Yazıya göre, dört maddelik mutabakat şöyle:

*Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.

*Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.

*Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.

*Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi.

Ne olmuştu?

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Destek vereceği ittifakı bugün açıklaması beklenen Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.

Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan da önceki gün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi. Erdoğan daha sonra sürpriz bir görüşme kararıyla Oğan’ı Dolmabahçe’de ağırlamıştı.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakından Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” demişti. Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.