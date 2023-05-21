Ata ittifakı üyesi partiden Kılıçdaroğlu’na destek

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakından Adalet Partisi, ikinci turda millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

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Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy aldı.

Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden kurulu ata ittifakıysa genel seçimlerde yüzde 2,44 oy aldı ve milletvekili çıkaramadı.

İki gün önce Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için şartlarını duyurmuştu. Şartlar arasında Oğan’a etkin cumhurbaşkanı yardımcılığı, Adalet Partisi ve Zafer Partisi’ne bakanlık verilmesi de vardı.

Öz bugün Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu: ”İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır.”

Resmi kararsa pazartesi açıklanacak.

ADALET PARTİSİ GİK KARARI.!#Ataİttifakı’na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve… — Dr. Vecdet Öz (@oz_vecdet) May 20, 2023

Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini pazartesi duyuracak.