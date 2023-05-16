Ata ittifakı üyesi partiden Kılıçdaroğlu’na destek için 12 şart

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakından Adalet Partisi, ikinci turda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için 12 şart sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

İlk turda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy aldı. Seçim böylece ikinci tura kaldı.

Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden kurulu ata ittifakı genel seçimlerde yüzde 2,44 oy aldı ve milletvekili çıkaramadı.

Oğan’ın kime destek vereceği tartışılırken Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için şartlarını duyurdu.

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Şartlar arasında Oğan’a etkin cumhurbaşkanı yardımcılığı, Adalet Partisi ve Zafer Partisi’ne bakanlık verilmesi de var.

Öz’ün Twitter hesabındaki ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün basında ve sosyal medyada Adalet Partisi’nin Millet İttifakı’na destek vereceği yönünde bazı haberler yayınlanmıştır. Bu konuda bir düzeltme yapma gereği hasıl olmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Adalet Partisi, Zafer Partisi ile birlikte ATA İttifakı’nın kurucu bileşenleridir ve tüm kararları Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan ile birlikte istişare ederek alırlar. Millet İttifakı’na destek verebileceğimiz haberi doğrudur lakin olmazsa olmaz bazı şartlarımız yerine getirilmek ve yazılı olarak mutabakat altına alınmak kaydıyla. Detayları yazılmamış olan bu şartların ana başlıkları aşağıda olduğu gibidir. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.

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1.Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesinin muhafaza edilmesi ve kesinlikle tartışmaya açılmaması.

2.Anayasa’nın 66. Maddesinin muhafaza edilmesi ve kesinlikle tartışmaya açılmaması.

3.Terör örgütleriyle mücadeleden vazgeçilmemesi ve mücadelenin güçlendirilmesi.

4.Tarikat ve cemaatlerin devlet kurumlarından temizlenmesi.

5.Tahrip edilen laik, sosyal hukuk devleti anlayışının güçlü bir şekilde yeniden tesis edilmesi.

6.Devlet idaresinde ve atamalarda tek şart olarak liyakatin esas alınması.

7.Devlet ve millet ilişkisinde her zaman T.C. Vatandaşlık ilkesinin esas alınması.

8.Milli bayramlara gereken ihtimamın gösterilmesi ve tüm devlet organları ve millet tarafından büyük bir coşkuyla kutlanması.

9.Yasaklatılmış olan Andımız’la ilgili yasal düzenleme yapılıp yeniden okunur hale getirilmesi.

10.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türk Bayrağına, İstiklal Marşına, T.C. ibaresine olan sözlü ve fiili karşıtlığa engel olacak ağır cezayı gerektiren yasal düzenlemenin yapılması.

11.Demografik yapının tahrip edilmesini engellemeye yönelik yasal düzenlemenin yapılması ve sığınmacıların derhal vatanlarına dönüş sürecinin başlatılması.

12.Yönetime müdahil olmaları için ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayına etkin Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve ittifakın resmi kurucusu olan Adalet ve Zafer Partilerine Bakanlık verilmesi.”

Saygıdeğer Dostlarım,



Bugün basında ve sosyal medyada Adalet Partisi’nin Millet İttifakı’na destek vereceği yönünde bazı haberler yayınlanmıştır. Bu konuda bir düzeltme yapma gereği hasıl olmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Adalet Partisi, Zafer Partisi ile birlikte… Çok okunan CHP’de ikinci tur stratejisi belirlendi — Dr. Vecdet Öz (@oz_vecdet) May 16, 2023

Maddeler ne içeriyor?

Partisi değil, ittifak adına konuştuğu belirtilen Öz’ün değiştirilmesini istemediği maddelerin içeriği şöyle:

Anayasanın ilk dört maddesi:

1 – Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

3 – Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı ‘İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.

4 – Anayasanın 1 , 2 ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasanın 66’ıncı maddesi:

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.