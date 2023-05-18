Binali Yıldırım Sinan Oğan’ı uyardı: Çok havaya girmemeli

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın çok havaya girmemesi gerektiğini söyledi.

Görsel: CNN Türk

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı.

Oğan’sa destek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık istiyor.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programına katılan AKP’li Yıldırım, Oğan’ın tavrına ilişkin şu uyarıda bulundu.

“Ben Sinan Oğan’ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşlerinizle bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan’ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey’in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz cumhur ittifakıyız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.”

Stüdyoda ilginç an

Bu arada Yıldırım’ın millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Buradayım” videosunun sesini birden duyunca Kılıçdaroğlu’nun stüdyoda olduğunu sanarak etrafına bakması dikkat çekti.