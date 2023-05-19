Erdoğan, Sinan Oğan’ın ‘müzakere yöntemi’ne kapıyı kapattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi.

Görsel: CNN

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, ata ittifakının adayı Sinan Oğan 5,17 oranında oy almıştı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanısıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Destek vereceği ittifakı bu hafta açıklaması beklenen Oğan, dün “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.

CNN International‘a konuşan Erdoğan, Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Oğan için “Fırsatçı aciz” demişti.