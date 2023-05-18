Bahçeli isim vermeden Oğan’a yüklendi: Fırsatçı aciz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve ikinci turda kimi destekleyeceği merakla beklenen Sinan Oğan için isim vermeden “Fırsatçı aciz” dedi.

Devlet Bahçeli. (AA)

Seçim hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca, yüzde 5 oy oranı olan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı.

Destek için sık sık bakanlık ve benzeri talepleri olduğunu belirten Oğan, son olarak cumhurbaşkanlığı yardımcılığına göz dikmişti.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama paylaşan Bahçeli, isim vermeden Oğan’a yüklendi:

“Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir.”

Kucaklaşma vurgusu

Ayrıca daha önce millet ittifakı için “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” diyen Bahçeli, bu mesajında kucaklaşma mesajı verdi:

“Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir. Cumhur, herkestir, nitekim herkes eşittir Türkiye’dir.” ifadesini kullandı.”