Sinan Oğan, Erdoğan’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı kabul etti.

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AA’nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktardığına göre Erdoğan, Oğan’la bugün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşme sürüyor.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, ata ittifakının adayı Sinan Oğan 5,17 oranında oy almıştı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Destek vereceği ittifakı bu hafta açıklaması beklenen Oğan, dün “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.

Erdoğan, Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” demişti.

Erdoğan’ın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, Oğan için “Fırsatçı aciz” demişti.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.