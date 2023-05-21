Sinan Oğan’dan destek kararında ‘istikrar’ vurgusu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda elenen ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda vereceği destekte ‘Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını’ söyledi.

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Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy almıştı.

Kararını yarın açıklayacak olan Oğan, Twitter’dan şunları yazdı: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatlarıyla paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentilerle değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz.”

Erdoğan da ‘istikrar’ı vurgulamıştı

Erdoğan’ın 14 Mayıs gecesi ‘balkon konuşması’nda ‘istikrar’ vurgusu dikkat çekmişti:

“Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı’ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hâkimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı’na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanı Seçimi’nde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz.”

Ne olmuştu?

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Destek vereceği ittifakı yarın açıklaması beklenen Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.

Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan da önceki gün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi. Erdoğan daha sonra sürpriz bir görüşme kararıyla Oğan’ı Dolmabahçe’de ağırlamıştı.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakından Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” demişti. Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.