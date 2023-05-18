AKP Sinan Oğan’a kanca attı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilk turda ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy veren seçmenin ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini savundu.

Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Oğan 5,17 oranında oy almıştı.

İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. Oğan’a oy veren seçmen ikinci turda belirleyici rol oynayacak.

Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı taleplerde bulunacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında mültecilerin gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Bu konuda CNN Türk’te konuşan AKP’li Kurtulmuş, şunları söyledi: “Sinan beyin aldığı oy oranı fevkalade önemlidir. Kendisini tebrik etmek lazım. Bu sosyolojik tabana dönmüş müdür? Bu başka bir konu. Burada Sinan Oğan’a oy veren kitlenin önemli bir özelliği var. Milli birlik bütünlüğü savunan kitle. Sinan Oğan’a oy veren kitle HDP’ye net tavır koyar. Cumhur ittifakı olarak diğer ittifakla temel fark hiçbir şekilde al ver pazarlığı yapılmadı. Terörle mücadele bunlardan biridir. Alışveriş olarak burası görülmedi. Bizim yolumuz belli.”