Fuat Oktay’dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel şeyler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tayyip Erdoğan-Sinan Oğan görüşmesiyle ilgili “İnşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüştü.

Anadolu Medyası’nın ortak yayınında konuşan Fuat Oktay, görüşmeye dair şunları söyledi: “Burada Sinan Oğan’ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5’lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor.

‘İki kararlı duruş var’

Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sinan Oğan ile görüştü, inşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz.”