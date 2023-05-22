Sinan Oğan: Özdağ’la kararımız aynı olmak zorunda değil

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda elenen ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan “Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil” dedi.

Fotoğraf: Ümit Özdağ/Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürütüyor.

Oğan, üç gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü. Bu gelişmenin ardından gazeteci Saygı Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partisine “Sinan Oğan’la yollar ayrılabilir ancak iletişim devam edecek” dediğini öne sürmüştü.

Bugün Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Oğan, şunları söyledi: “Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”