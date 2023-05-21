Özdağ, partisine ‘Oğan’la yollar ayrılabilir’ demiş

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partisine “Sinan Oğan’la yollar ayrılabilir ancak iletişim devam edecek” dediğini öne sürdü.

Fotoğraf: Ümit Özdağ/Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürütüyor.

Oğan, iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Saygı Öztürk, Oğan’ın görüşmenin yapılacağı yere gidene kadar bundan Özdağ’a bahsetmediğini yazdı: “Kahvaltıda, Oğan’ın bakanla yaptığı görüşmeden hiç söz etmemesi, sanki tesadüfen İstanbul’a gitmiş, Cumhurbaşkanı orada bulunduğu saatte aramış gibi bir hava doğurdu. Oğan, Cumhurbaşkanı’yla yaptığı görüşmeden sonra dün Özdağ’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı’nın kendilerini desteklemesini istediğini, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un bugün-yarın Özdağ’ı ve kendisini ziyaret edeceğini belirtti.“

Öztürk’ün iddiasına göre Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında Oğan’la yolların ayrılabileceğini söylemiş: “Ümit Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında, Sinan Oğan’la yollarının ayrılabileceğini, ancak iletişimin devam edeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı kişilerin devreye girmesiyle ‘zorlamayla görüştüğünü’, kazanacak bir durum görmediği için Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, desteklemeleri karşılığında herhangi bir vaatte de bulunmadı.“