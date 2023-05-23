Erdoğan: 50 bini aşkın insanımızı kaybettik ama 50 bini aşkın insanımız alanda bizimle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya’daki mitingde “Depremde 50 bini aşkın insanımızı kaybettik. Buna rağmen 50 bini aşkın insanımız alanda bizimle buluştu” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi verilere göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybetmişti.

Erdoğan seçimin ikinci turu için depremlerin etkilediği illerden Malatya’ya gitti. Erdoğan, mitinge katılım sayısının depremlerdeki can kayıplarından fazla olduğunu belirterek övündü.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle: “Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki, bana bir resmi rakamı getirin. Bugün alanda şu anda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama-kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk.”