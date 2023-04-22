Depremlerde can kaybı 50 bin 783’e yükseldi

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783’e yükseldi.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydan gelmişti. 21 Şubat’ta da Hatay’ın Samandağ ilçesinde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Ölü ve yaralı sayısındaki artış sürüyor.

Son sayıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Buna göre 22 Nisan itibariyle ölü sayısı 50 bin 783 oldu.

Deprem bölgesinde, yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı bina sayısı ise 301 bin.