Deprem raporu: Bildirilmemiş binlerce ölüm var

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin inceleme raporunda, ölüm bildirim sistemine kaydedilmemiş binlerce kişinin olduğu belirtildi.

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Depremlerin üzerinden 73 gün geçti. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 50 bin 399. Ancak SES’in inceleme raporuna göre bu veri asıl sayıdan çok uzak.

SES’in sitesinde yayımlanan raporda bölgede ölüm bildirim sistemine kaydedilmemiş (ÖBS) kişilerin hala yaşıyor göründüğüne dikkat çekilti.

Raporda, şunlar kaydedildi: “Ölüm raporu verilmemiş binlerce insan mevcut. Bu da ölümlerin gerçek rakamlarına ulaşmayı imkansızlaştırıyor. Bu durum aynı zamanda kayıp kişilerin yakınları için de büyük bir psikolojik yıkıma neden oluyor.”