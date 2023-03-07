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Yaramazlara biraz batar!

Depremde kaybolanlar neden bulunamıyor?

AYTUĞ ÖZÇOLAK

@aytugozcolak

Türkiye’yi sarsan depremlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti, ancak hala ölü ya da sağ ulaşılamayan kişiler var. Peki neden? İlgili kurumlar hangi konularda eksik kalıyor?

Fotoğraf: AA

CHP’nin kurduğu ‘Depremde Kayıp Olan ve Refakatsiz Kalan Çocukların Takibi Komisyonu’ üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Türkiye İşçi Partisi Antalya İl Başkanı Yunus Başaran’a göre en önemli sebeplerinden biri Sağlık Bakanlığı’nın bu kayıp vakaları için merkezi kayıt sistemi kurmaması.


Deprem bölgesinde çalışan Hakverdi, ellerindeki verilerle bakanlıktaki verileri karşılaştırmak istediklerini ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüşemediklerini söyledi: “Biz beş vekil gittik görüşemedik, vatandaşın ulaşması mümkün değil.”

Hatay’da yardım çalışmaları yürüten Başaran da şehirde pek çok kayıp ilanının duvarlara asılı olduğunu, depremzedelerin depremin yanı sıra ikinci bir travmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ayrıntılar video haberimizde:

Deprem bölgesinde yaklaşık 2 bin 500 ceset kimliklendirilmedi

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İTO uyardı: Tüm sağlık kurumları depreme hızla hazırlansın

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan beklenen İstanbul depremini hatırlatarak, kentteki tüm sağlık kurumlarının dayanıklılıkları açısından hızla değerlendirilmesi ve hazırlanması çağrısında bulundu. Erdoğan, Avrupa yakası için çok önemli olan İstanbul Tıp (Çapa) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin yerinde yapılanmasının hızlandırılmasını istedi.