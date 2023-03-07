Depremde kaybolanlar neden bulunamıyor?

AYTUĞ ÖZÇOLAK

Türkiye’yi sarsan depremlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti, ancak hala ölü ya da sağ ulaşılamayan kişiler var. Peki neden? İlgili kurumlar hangi konularda eksik kalıyor?

Fotoğraf: AA

CHP’nin kurduğu ‘Depremde Kayıp Olan ve Refakatsiz Kalan Çocukların Takibi Komisyonu’ üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Türkiye İşçi Partisi Antalya İl Başkanı Yunus Başaran’a göre en önemli sebeplerinden biri Sağlık Bakanlığı’nın bu kayıp vakaları için merkezi kayıt sistemi kurmaması.

Deprem bölgesinde çalışan Hakverdi, ellerindeki verilerle bakanlıktaki verileri karşılaştırmak istediklerini ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüşemediklerini söyledi: “Biz beş vekil gittik görüşemedik, vatandaşın ulaşması mümkün değil.”

Hatay’da yardım çalışmaları yürüten Başaran da şehirde pek çok kayıp ilanının duvarlara asılı olduğunu, depremzedelerin depremin yanı sıra ikinci bir travmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ayrıntılar video haberimizde: