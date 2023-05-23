Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 650 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’taki ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 647 bin 987’ye ulaştı.

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İlk turda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmenin 1,8 milyonu, yani sadece yüzde 53,85’i sandığa gitmişti. Oyların yüzde 57,47’sini cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57’sini millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre saat 18.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 647 bin 987 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerdeyse 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.