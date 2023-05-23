Akşener: Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın uzlaşacağından eminim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın uzlaşacağından emin olduğunu söyledi.

Meral Akşener. (AA)

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı. İttifakın bileşenlerinden Adalet Partisi de Kılıçdaroğlu’na destek açıklamıştı. İttifakın diğer bileşeni Zafer Partisi’nin genel başkanı Özdağ’sa Oğan’ın kararının kendilerini bağlamadığını söylemişti.

Özdağ iki kez bir araya geldiği Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunmuştu. Kararını bugün açıklayacağını duyuran Zafer Partisi lideri, millet ittifakındaki partilerden gelen itirazlar nedeniyle ikinci tura ilişkin kararını yarına erteledi. İki lider bu gece tekrar bir araya gelecek.

‘Eminim’

ANKA’da yer alan habere göre İYİ Parti lideri Akşener, olası uzlaşmaya dair şunları dedi: “Her ikisi de o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer genel başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Geldiği zaman fikrimi söylerim. Sayın Özdağ, sığınmacılar konusunda Anayasa’nın değiştirilemez dört maddesi konusunda, 66’ncı maddesi konusunda Millet İttifakı’nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş noktasındaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim.”