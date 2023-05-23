Özdağ’ın desteği Babacan ve Davutoğlu’na takıldı

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ALTAN SANCAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakındaki partilerden gelen itirazlar nedeniyle ikinci tura ilişkin kararını yarına erteledi.

DEVA ve Gelecek Partisi’nin başta sığınmacılar olmak üzere Zafer Partisi’nin sunduğu mutabakat metnine itirazlarına dair görüşmeler devam ediyor.

Fotoğraf: Twitter

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı. Ata ittifakında yer alan Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ’sa Oğan’ın kararının şahsi olduğunu ve kendilerini bağlamadığını söylemişti.

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşüp bir mutabakat metni sunmuştu. Özdağ kararını bugün açıklayacağını duyurmuştu. Daha önce saat 11:00 olarak duyurulan ve 13:00’e ertelenmişti.

Sığınmacılar ve kayyım

Diken’in ulaştığı bilgilere göre, millet ittifakı içinde Özdağ’ın sunduğu şartlara itirazlar var. Özellikle DEVA ve Gelecek partilerinden gelen itirazlar, sığınmacıların geri gönderilme biçimi üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca kayyım uygulamasına dair itirazlar da var.

İttifaktaki iki parti de sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini savunurken, bu dönüşün ‘uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun’ olmasını savunuyor. Özdağ cephesiyse sığınmacıların en geç bir yıl içinde gerekli şartlar oluşturularak, ‘gerekirse zorla’ ülkelerine gönderilmesini talep ediyor.

Özdağ’ın açıklamasının başladığı saate kadar devam eden görüşmeler ‘olumlu’ devam ederken, ihtilaflı başlıklar için Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi Hatay’dan dönüşü beklenecek.

‘Millet’ mutabakatını hatırlattılar

HDP’li belediyelere kayyım atanması da Özdağ’ın şartları arasında yer alıyor. DEVA ve Gelecek Partisi, millet ittifakının mutabakat metninde kayyım uygulamalarının devam koşullarına ilişkin çerçevenin çizildiğini belirterek, bunun dışına çıkılmasına karşı çıkıyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de Twitter’daki mesajında bunu vurguladı: “Millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni çerçevesinde buluştuğumuz herkesin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermesi DEVA Partisi olarak bizleri memnun eder.”

Özdağ cephesi

Özdağ cephesi kayyım uygulamasında devlet görevlilerin de yer almasını isterken, millet ittifak cephesi belediye meclislerinde yeniden seçim yapılmasının mutabakat altına alındığını vurguluyor.

Zafer Partisi kaynakları da görüşmelere ilişkin ‘bazı pürüzlerin’ olduğunu doğrularken, görüşmelerin genel başkanlar düzeyinde süreceğini aktardı.