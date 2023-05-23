TÜİK verisinde tuhaf yükseliş: Deprem ve seçim dinlemedi

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, tüketici güven endeksinde son aylardaki ‘tuhaf’ yükselişin nedeniyle ilgili ”Bende yanıtı yok” dedi.

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Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabilmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeks, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4 artışla 91,1’e yükseldi. Bu son beş yılın en ‘iyimser’ zirvesi. TÜİK’e göre endeks, Haziran 2022’den beri bazı aylar düşse de ‘iyimser’e doğru yükseliş trendinde.

2023’e bakıldığında da endeks, deprem bölgelerinde ölçümün yapılamadığı şubatta yükseldi. Yine deprem bölgelerindeki ölçümlerin dahil edilmediği martta düşüş gözlendi. Deprem bölgelerinin üstüne seçim belirsizliğinin eklendiği endekste nisan ve mayısta yükseliş görüldü.

Uzmanlar, son aylarda endeksin Türkiye’deki gelişmelerle ters bir grafik çizdiğini belirterek verileri şüpheli buluyor.

Alaattin Aktaş, Ekonomi gazetesindeki köşesinde bu tabloyla ilgili ”Bende yanıtı yok ama oluyor işte…” dedi.

Aktaş, verilerdeki tuhaflığı şöyle anlattı: ”Böylesine bir artış siyasi bir beklentiyi de yansıtıyor olabilir mi? Bilemeyiz! Ama eğer siyasi bir beklenti böyle bir sonuç doğurmuşsa tüketici güveninin haziranda ya çok büyük bir artış gösterdiğine tanık olacağız ya da hızlı bir gerileme gösterdiğine…”