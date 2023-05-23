Kılıçdaroğlu: Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ‘ekonomiye bakarak’ karar vermesini istedi.

Fotoğraf: Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir metin ve video paylaştı. İktidarın yeniden seçilmesi durumunda ekonominin kötüleşeceğini savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ekonomik duruma bakarak karar vermesini istedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı tweet’te şu yazıyor: “Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!”

Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız?

Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/fiZUfy5eVp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 23, 2023

Videodaysa Kılıçdaroğlu şunları söylüyor: “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma! O oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.”