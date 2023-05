Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘artık bir referandum’ olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,52, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Oğan 5,17 oranında oy almıştı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı yeni bir videoyla şunları kaydetti:

“Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada… Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin.”

Kılıçdaroğlu, videodaysa “Vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.