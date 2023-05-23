‘Hasta kabulü başladı’ denen Defne Hastanesi’nde inşaat devam ediyor

Dün hasta kabülüne başlayan Hatay’da bulunan Defne Hastanesi’nde inşaat devam ederken sadece poliklinik hizmeti veriliyor.

Fotoğraf: Twitter

İki gün önce, Hatay’da Defne Hastanesi ‘açıldı.’ Dün de hasta kabülüne başlandı.

Hastanenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuştu.

Sağlık kuruluşları ve gazetecilerin aktardığına göreyse hastane tam anlamıyla açılmadı ve inşaat devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Mayıs’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hastanede inşaatın sürdüğünü ve sadece poliklinik hizmeti verildiğini dile getirdi.

TTB, şunları dedi:

*TTB ve Hatay Tabip Odası, dün (21 Mayıs) açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi’nde hekimler/sağlık emekçileri ve başhekimle görüştü, yaşanan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan hastanede inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmeti verilebildiği gözlemlendi.

*Sağlık birimlerinin tamamlanmadan hizmete açılması halkın, sağlık emekçilerinin ve inşaatta çalışan işçilerin sağlığı ile iş güvenliğini tehdit etmektedir. Sağlık birimleri bina, teknik ve sağlık ekipmanları, hekim ve sağlık personeli tamamlanarak hizmete açılmalıdır.

TTB Aile Hekimliği Kolu da dün akşam paylaştığı videoda hastanenin açılmasına rağmen inşaatın devam ettiğini dile getirdi.

Defne Devlet Hastanesi açılışından bir gün sonra. Prefabrik hastanenin inşaatı devam ediyor. Algıyı değil, gerçekleri görelim. pic.twitter.com/uavPjHg3dJ — TTB Aile Hekimliği Kolu TTB-AHEK (@TtbAhk) May 22, 2023

Defne Hastanesi’ne giden gazeteci ve belgeselci Kazım Kızıl da dün gece paylaştığı videoda hastanenin ön cephesinin düzgün bir şekilde olduğu ancak yan tarafta inşaatın devam ettiğini gösterdiği bir video paylaştı.

Bugün açılışının ilk günü olması dolayısıyla yine Defne Devlet Hastanesi’ne gittim. Videonun ilk yarısında hastanenin önünü görebilirsiniz. İkinci yarısında ise inşaat çalışmalarının sürdüğü, daha büyük olan kısmını.



Kesmeden koyuyorum. pic.twitter.com/PwXCdvvdM9 — Ka (@kazimkizil) May 22, 2023

Açılışa da gittiğini belirten Kızıl, görüntü almasının engellendiğini ve hastanenin sadece ‘bir bölümünü’ gezmesine müsade edildiğini söyledi.