Ahmet Türk: Devlet, ‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyin’ baskısı yapıyor

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, AKP’li vekillerin, yerel idareyle birlikte millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemeleri yönünde baskı uyguladığını söyledi.

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Yeşil Sol Parti’nin cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi bölgede karşılık bulmuştu. Kılıçdaroğlu çok sayıda ilde bu destekle yüzde yüzde 60’ın üzerinde oy almıştı.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanı Ahmet Türk, ikinci tur öncesinde Kılıçdaroğlu’na oy verilmemesi için baskının başladığını belirtti. Artı Gerçek’ten Ezgi Yıldız’a konuşan Türk’ün ilgili açıklaması şöyle:

“Bu bir referandum. Herkes sandığa gitmeli ve sandığın başından ayrılmamalı. Sandıklardan muhaliflerin uzak tutulduğu bir süreci yaşadık. Aslında hem Yeşil Sol Parti hem de CHP sandıklarda yetersiz kaldığı için bu sonucu aldık. Kürt illerinde büyük bir baskı var, biz CHP’yi de bu konuda bilgilendirdik. AKP’li milletvekillerinin beraberindeki vali, kaymakam, karakol komutanlarının, ilçede kanaat önderleriyle muhtarlara Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemeleri için baskı yapıyor. Akıl alır gibi değil. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor zamanında müdahaleler yapılmalı. Ben buradaki halkın tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanacağına inanıyorum ama baskıların ve hilelerin olduğu yerde başarılı olmanın mümkün olmadığını da belirtmek isterim. Demokratik seçimi sağlayabilirlerse kazanabilirler aksi halde mümkün değil.”