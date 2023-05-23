Kaftancıoğlu, AKP binasına çelenk bıraktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın montajlı videolarına karşı AKP İstanbul İl Başkanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Fotoğraf: Twitter / @Canan_Kaftanci

Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında izlettiği montaj videoyu katıldığı televizyon yayınında gerçekmiş gibi anlatmaya devam etmişti. Kılıçdaroğlu da Erdoğan’a “Montajcı sahtekar” diyerek tepki göstermişti.

CHP’li Kaftancıoğlu montaja tepki olarak AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne üzerine “Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz” yazılı siyah çelek bıraktı.

Kaftancıoğlu, buradaki konuşmasında şunları dedi:

“Siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, ‘mitingi canlı yayınlıyor’ görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz. Kötülüğü kendisine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak bırakanlar ile asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız”