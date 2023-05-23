İmamoğlu, Erdoğan’ın haline üzüldü: Arkada gülenlere dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine uzatılan suyu almamasıyla ilgili “Arkada gülenlere dikkat etsin” dedi.

Dün dolaşıma giren bir videoda, yakınında bulunan bir kişinin Erdoğan’a bir bardak su uzattığı ama Erdoğan’ın bir süre bakıp bardağı almadığı görülüyor. Videonun devamında oğlu Bilal Erdoğan’ın aynı bardağı uzattığını gören Erdoğan bu sefer suyu alıp içiyor.

Dün, Sözcü TV’de yayına çıkan İmamoğlu, Erdoğan’ın bu haline üzüldüğünü ve ‘arkasında gülenlere’ dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

İmamoğlu şunları dedi: “Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Dün bir görüntü gördüm. Ben haline üzüldüm. Bir video vardı, su verme videosu. Ben haline üzüldüm biliyor musunuz? Niye üzüldüm? O haline arkada güldüler. Asıl gülenleri kaçırmasınlar. İzleyenlere diyorum ki orayı bir daha izleyin, kendi yakınları o haline gülüyorlar.”