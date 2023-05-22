İmamoğlu: Böyle giderse İstanbul’un beşte biri mültecilerin oylarıyla yönetilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘denetlenmemesi halinde 2050’de İstanbul’un beşte birinin mültecilerin oylarıyla yönetileceğini’ söyledi.

Ekrem İmamoğlu. (Sözcü TV)

İmamoğlu, Sözcü TV’de ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu. İmamoğlu’nun buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

*Keşke bizim ülkemizin kurumları tedbirler konusunda bizi tatmin edebilse ama olmadı. Anadolu Ajansı bizi yüzde 35, yüzde 60’a yakın bir oranla kendilerini gösterdi.

*Ben sistemle ilgili bir iki eksik nokta tespit ettim. Şu anda bizim desteklediğimiz bir mekanizmayla genel merkezde meşakkatli bir çalışma sürdürülüyor. İkincisi; bir miktar sandıklardan bize oy tutanağı çok geç geldi. Şimdi bununla ilgili soruşturmalar sürüyor. Dört bine yakın sandığı itiraz da yapıldı.

*Sayın Sinan Oğan ilk tura girmiş bir adaydır. Ata ittifakının adayı olarak sürece dahil oldu. Karar kendisine aittir ama bütün demokrasilerde hiçbir siyasetçi “Ben ne karar verirsem oylar benim peşimden gelir” yargısıyla hareket etmemeli. Demokrasiye inanmış topluma hakaret etmiş oluruz. Kişisel bir karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bunu zaman içinde göreceğiz. Zira, seçimden önce de Sayın Muharrem İnce’nin de ayrılmasıyla birlikte oradaki oy matematiğinde de değişimler olmuştur.

*(İnce’nin Kılıçdaroğlu için destek isteyeceği iddiası) Partide aynı tarafta olamadık ama aramızdaki sevgi ve saygı hiç kopmadı. Kendi taktiridir. Kötü bir diyaloğu taşıyacak zerre bir kötü zemini yok ilişkinin. Pozitif her söylemi beklerim, negatif beklemem. Negatif söylemi beni hayal kırıklığına uğratır.

*Google’a ‘Turkish girls’ yazdığınızda, bunu en fazla arayan Afganistan, Bangladeş.

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ya da burada izni olanlar hariç ücretsiz ulaşım yasak onlara, diye karar aldık. Son bayramda belki görmüşsünüz tramvay kuyruğunda on binlerce… Ve yüzde 99’u erkek olur mu ya bunların? Olmaz kardeşim, olmaz. Bu mutlaka denetlenmeli, aksi takdirde bu şekilde giderse 2050 yılında beş kişiden birisi İstanbul’da bugün mülteci dediğimiz vatandaşların oylarıyla yönetilir Bunu atmıyorum, bilimsel olarak söylüyorum.