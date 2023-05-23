ABD başkanlık yarışında sıradışı bir aday: Tim Scott, Trump’a rakip çıktı

EMRE ZOR

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde dün öğle vakti bir grup Cumhuriyetçi seçmen ellerinde Tim Scott yazılı pankartlarla toplanmış bekliyordu.

Tim Scott… Fotoğraflar: AA

Alkışlarla alana gelen Güney Carolina senatörü, başkanlığa adaylığını duyurarak seçim yarışına resmen katıldı. Böylece eski başkan Donald Trump’a Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde bir rakip çıktı.

Son 150 yılda güney eyaletlerinden seçilen tek Cumhuriyetçi siyah senatör Tim Scott, partisinde sık rastlanan bir profil değil; ABD tarihinde de senatoda yer alabilmiş 11 siyahtan biri.

Her gece kendine kendine tekrarladı: Başkan olacağım

57 yaşındaki muhafazakar politikacı, atalarının köle olarak Güney Carolina’ya gelmesinden yaklaşık 150 yıl sonra, 1965’te doğdu.

Lise yıllarında bir sinema salonunda çalışarak geçim mücadelesi verirken her gece kendisine yakıştığını düşündüğü sıfatı mırıldanıyordu: ‘‘Başkan Tim Scott.’’

Okulunun öğrenci topluluğuna başkan seçildiğinde ise arkadaşlarına, ‘‘Başaracağım. Bir gün bu ülkenin başkanı olacağım’’ diyordu.

Ve gençliğinden beri kurduğu hayale bugün South Carolina’da ‘‘ABD başkanlığına adayım’’ diyerek yelken açtı.

Kongrenin kadınlar grubunda

Scott, siyasete 1995’te, doğup büyüdüğü Charleston’un ilçe meclisinde başladı. Bu görev, ona ‘eyalette 93 yıl sonra kamu görevine seçilen ilk siyah’ unvanını getirdi.

2008’de eyalet temsilcisi seçildi ve kendisini ‘çok güçlü, bekar bir annenin çocuğu’ diye tanımlayarak mecliste kadın hakları için mücadele eden ‘kadınlar grubu’na katıldı.

Eyalet valisi tarafından istifa eden bir senatörün yerine atandığında, sık sık ırkçılık suçlaması yöneltilen eski başkan Donald Trump’ın partisinde siyaset yaptığı için epey eleştiri topladı.

Ancak Scott, Trump’a ve ‘Seçim çalındı’ yalanına destek çıkan Cumhuriyetçilere karşın Trump’a hep daha mesafeli yaklaştı.

Scott’a ailesi ve yakınları destek verdi

Öyle ki 2022’de yayınlanan ‘Amerika, bir kefaret hikayesi: Umudu seçmek, birliği sağlamak‘ isimli kitabında Trump’ın kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerine ve 6 Ocak’ta Trump taraftarlarının kongreyi basmasına ilişkin şöyle yazdı: “2020’de kime oy verdiğiniz veya seçimler hakkında ne düşündüğünüz umrumda değil. 6 Ocak’ta yapılanlar yanlıştı.“

Trump’ın partisinde bulunduğu için kendisini topa tutan sol görüştekilere ise şöyle karşılık veriyor Scott: ‘‘Siyahlığımı sorgulayabilirsiniz. Ancak şunu bilin ki söyledikleriniz benimle çelişiyor. Hayatım başlı başına yalanlarınızın reddiyesi.”

‘Baskılar değil fırsatlar ülkesi’

Scott, dünkü konuşmasında Trump’ın vergileri azaltmak ve ABD’nin Meksika sınırı boyunca duvar inşa etmek gibi muhafazakar politika hedeflerini yineledi. Ayrıca yoksulluktan çıkış hikayesini anlattı ve ‘‘Hayatım Amerika’nın baskılar değil fırsatlar ülkesi olduğunu gösteriyor’’ diyerek ülkedeki ırksal eşitsizliği göz ardı etti.

Daha önce başkanlığa adaylığını koyan Cumhuriyetçi Ron DeSantis’i eleştiren Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’dan Tim Scott’a başarılar diledi: ‘‘Senatör Tim Scott’a aday adaylığında başarılar. Tim, seçilmesi imkansız olan ‘Ron DeSanctimonious’tan çok daha büyük bir adım. İyi şanslar Tim!’’

Tim Scott seçim yarışına geçmiş senatörlük kampanyalarından kalan 22 milyon dolarla girecek.