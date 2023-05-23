Babala TV’deki Kılıçdaroğlu programından tanıtım videosu

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programla ilgili tanıtım videosu yayınladı.
Kılıçdaroğlu, iki gün önce Uğur’un sunduğu ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katıldı. Programın formatı uyarınca Kılıçdaroğlu’yla karşıt görüşte katılımcılar eleştirel sorular sordu.
Uğur’un duyurduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun programında 243 AKP’li, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 ‘küskün’ CHP’li, 27 Zafer Partili ve gazeteciler yer aldı.
Uğur, Kılıçdaroğlu bölümüyle ilgili 16 dakikalık tanıtım videosu yayınladı. Videoda ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular yer alıyor. Programın tamamıysa yarın saat 21:30’da yayınlanacak.
Tanıtım videosuna şuradan ulaşılabilir.