AKP’lilere ‘Babala’ mesajı gitmiş

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programa katılacak AKP’lilere katılmamaları yönünde ‘mesaj’ gittiğini dile getirdi.

Fotoğraf: Twitter/Oğuzhan Uğur

Kılıçdaroğlu, iki gün önce Uğur’un sunduğu ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katıldı. Programın formatı uyarınca Kılıçdaroğlu’yla karşıt görüşte katılımcılar eleştirel sorular sordu.

Uğur’un duyurduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun programında 243 AKP’li, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 ‘küskün’ CHP’li, 27 Zafer Partili ve gazeteciler yer aldı.

Uğur, bugün programdan paylaştığı bir videoda AKP’lilere ‘programa katılmaması’ yönünde mesaj gittiğini öne sürdü.

Uğur, şunları dedi: “AKP’ye zarar vermemek için bu açıklamayı yapmamayı uygun buldum. AKP’li arkadaşlarımızın çoğunu çağırdık. Bugün herkesin Whatsapp’ına mesaj gitmiş o programa gitmeyeceksiniz diye.”

AKP’den programa katılmama kararı

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Uğur’un Kılıçdaroğlu’yla program yapacağını duyurmasından sonra AKP Gençlik Kolları’ndan katılım sağlanmayacağını duyurmuştu.

İnan, şunları dile getirmişti: “Sayın Uğur, bu programa AKP Gençlik Kolları olarak katılımcı sağlanmayacaktır. Diğer gönüllülerin katılımı tarafımızdan bilinmemektedir. Kamuoyuna duyurulur.”