Kılıçdaroğlu, Özdağ’la görüştü: Yarın ortak açıklama yapılacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüştü. Görüşme sonrası Özdağ, ”Mutabakat metnini çalıştık, yarın 11:00’de ortak basın toplantısı yapacağız” dedi.

Fotoğraf: Ümit Özdağ/Twitter

Özdağ, partisinin ikinci tura dair tutumunu Kılıçdaroğlu’yla görüştükten sonra yarın açıklayacağını duyurmuştu.

Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Özdağ şu paylaşımı yaptı: ”Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız.”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık.

Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız. pic.twitter.com/EozwDyANcz — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 23, 2023

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal almıştı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürüttü.

Seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenlerinden Adalet Partisi, ittifakın dağıldığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Oğan’sa, ittifakın tersine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa bu açıklamanın partisini bağlamadığını belirtmişti.

Oğan’ın açıklamasından sonra Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun ‘millet ittifakının onayını alması gerektiğini’ söylediğini dile getirdi.

Özdağ aynı açıklamasında, bugün saat 11:00’de partisinin ikinci tura ilişkin tutumunu açıklayacağını duyurmuştu. Açıklamanın saati bugün erken saatlerde 13:00’e ertelenmişti.

Saat 12:45 civarı konuşan Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu’yla tekrar görüşeceğini dile getirdi.

Özdağ, kararını yarın saat 11:00’de açıklayacak.