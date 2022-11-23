Akşam Postası / 23 Kasım 2022

Erdoğan’dan harekat mesajı: Uygun zamanda karadan da tepelerine bineceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili “Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz” dedi.
Şam’dan Ankara’ya ‘geri çekilme çağrısı’: Türkiye’nin bahaneleri kimseyi aldatmıyor
Erkan Baş: İktidar ‘bölgede savaş, yurtta baskı’ mantığıyla hareket ediyor
Rus yetkili: Türkiye büyük çaplı bir kara harekatından kaçınmalı
Akşener’den harekat yorumu: Devlet intikam almaz, buna gerek kalmaz
Paylan’dan Akar’a uyarı: Taksim saldırısı ‘darbe dinamiği’ olabilir
Bahçeli’nin ‘tavsiyesine’ uyan Erdoğan’dan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin “(Suriye Cumhurbaşkanı) Esad’la görüşme olabilir mi” sorusuna “Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” yanıtını verdi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na saydırdıkça saydırdı: Gafil, namert, kifayetsiz…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırdı’. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi ifadeler kullandı.
CHP, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na hakaretleri nedeniyle dava açıyor
DSG Komutanı Kobani, İstiklal bombacısının ‘IŞİD bağlantısını’ anlattı
Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanlarından Mazlum Kobani, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada bombayı yerleştiren Ehlam Elbeşir’in IŞİD bağlantılı olduğunu iddia etti.
Mazlum Kobani’nin açıklamaları AKP’li vekili kızdırdı: Suçlu muhalefet oldu
Deprem: Merkez Düzce… Büyüklük 6… Derinlik 10,6 km… Can kaybı bildirilmedi
Düzce’de sabah 4’ü 8 geçe 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Prof. Celal Şengör: Bu deprem müthiş kötü bir haber
Prof. Dr. Naci Görür, ‘deprem gündemine’ çıkıştı, görüşlerini paylaştı
Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ ilan etti
Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ olarak tanımlama kararı aldı.