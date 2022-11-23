Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Kasım 2022

Erdoğan’dan harekat mesajı: Uygun zamanda karadan da tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili “Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz” dedi.

Şam’dan Ankara’ya ‘geri çekilme çağrısı’: Türkiye’nin bahaneleri kimseyi aldatmıyor

Erkan Baş: İktidar ‘bölgede savaş, yurtta baskı’ mantığıyla hareket ediyor

Rus yetkili: Türkiye büyük çaplı bir kara harekatından kaçınmalı

Akşener’den harekat yorumu: Devlet intikam almaz, buna gerek kalmaz

Paylan’dan Akar’a uyarı: Taksim saldırısı ‘darbe dinamiği’ olabilir

Bahçeli’nin ‘tavsiyesine’ uyan Erdoğan’dan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin “(Suriye Cumhurbaşkanı) Esad’la görüşme olabilir mi” sorusuna “Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” yanıtını verdi.


Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na saydırdıkça saydırdı: Gafil, namert, kifayetsiz…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırdı’. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi ifadeler kullandı.

CHP, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na hakaretleri nedeniyle dava açıyor

DSG Komutanı Kobani, İstiklal bombacısının ‘IŞİD bağlantısını’ anlattı

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanlarından Mazlum Kobani, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada bombayı yerleştiren Ehlam Elbeşir’in IŞİD bağlantılı olduğunu iddia etti.

Mazlum Kobani’nin açıklamaları AKP’li vekili kızdırdı: Suçlu muhalefet oldu

Genelge kafa karıştırmıştı: CHP, İmamoğlu-Yavaş tartışmasına açıklık getirdi

Deprem: Merkez Düzce… Büyüklük 6… Derinlik 10,6 km… Can kaybı bildirilmedi

Düzce’de sabah 4’ü 8 geçe 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem büyüklüğündeki tutarsızlık: 0,1’lik farkın karşılığı ne?

Prof. Celal Şengör: Bu deprem müthiş kötü bir haber

Prof. Dr. Naci Görür, ‘deprem gündemine’ çıkıştı, görüşlerini paylaştı

Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ ilan etti

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ olarak tanımlama kararı aldı.

SON HABERLER