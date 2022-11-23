Akşam Postası / 23 Kasım 2022

Erdoğan’dan harekat mesajı: Uygun zamanda karadan da tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili “Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz” dedi.

Bahçeli’nin ‘tavsiyesine’ uyan Erdoğan’dan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin “(Suriye Cumhurbaşkanı) Esad’la görüşme olabilir mi” sorusuna “Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” yanıtını verdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na saydırdıkça saydırdı: Gafil, namert, kifayetsiz…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırdı’. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi ifadeler kullandı.

DSG Komutanı Kobani, İstiklal bombacısının ‘IŞİD bağlantısını’ anlattı

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanlarından Mazlum Kobani, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada bombayı yerleştiren Ehlam Elbeşir’in IŞİD bağlantılı olduğunu iddia etti.

Deprem: Merkez Düzce… Büyüklük 6… Derinlik 10,6 km… Can kaybı bildirilmedi

Düzce’de sabah 4’ü 8 geçe 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ ilan etti

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ olarak tanımlama kararı aldı.