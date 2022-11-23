İBB yetkilisi analiz paylaştı: İstanbul’daki olağan deprem riski değişmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Düzce’deki deprem sonrası İstanbul’daki olağan deprem riskinin değişmediğini söyledi.

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Bu sabah Düzce’de AFAD’a göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu biri ağır 93 kişi yaralandı.

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör’e göre bu deprem ‘müthiş kötü bir haber.’ Jeoloji uzmanlarının ‘bu depremin özelliklerini çok iyi anlayamadığını’ savunan Şengör, “Bunun anlamı şu; İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış. Stres birikimi had safhaya yaklaştı” diye konuşmuştu.

Buğra Gökçe, Twitter’dan İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliğindeki sismoloji projesinden bir analiz paylaştı.

Gökçe, ‘gelişmeleri dikkatle izlediklerini’ söyleyerek şunları dedi: “İBB-DEZİM ile Kandilli Rst. Deprem Müh. ABD işbirliğindeki sismoloji projesi Coulomb gerilme analizine göre Düzce depreminin yaklaşık 1 bar’lık gerilme değişime neden olduğu görülmektedir. İstanbul’umuzdaki olağan deprem riski değişmemiştir.”