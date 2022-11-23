İki haftanın Covid-19 verileri: 28 bin 808 vaka, 73 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 31 Ekim-13 Kasım arasında 28 bin 808 Covid-19 vakası, 73 ölüm kaydedildi.

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Bakanlık verilerine göre Kasım’ın ilk iki haftasında 16 bin 897 kişi iyileşti. Bunu yanında 13 Kasım’a kadar Türkiye’de toplam 17 milyon 5 bin 537 vaka kaydedildi. 101 bin 400 kişi öldü.

17-30 Ekim arasında 22 bin 887 Covid-19 vakası, 64 ölüm kaydedilmişti.

Covid-19 pandemisine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, aralıkta vaka artışı olabileceğini söyleyerek risk grubundakileri hatırlatma dozu aşısını olmaya çağırmıştı.