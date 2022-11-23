BURA gururla sunar: Boğaziçi Üniversitesi’nde hanımlar matinesi!

CANAN COŞKUN

Üyeleri arasında AKP’nin kurucuları ve milletvekilleri de bulunan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA), kampüsteki bir salonda kadınlara özel konser düzenleyecek.

Fotoğraf: Facebook

BURA, AKP’nin politikalarının üniversitede yerleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Derneğin Ocak 2018’deki genel kuruluna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmış, konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’ni ‘milli ve yerli’ olmamakla suçlamıştı.

BURA’nın bazı üyeleri şunlar: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li vekiller Ravza Kavakçı Kan ve İffet Polat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kuruculardan Murat Yalçıntaş.

BURA, nisanda Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki çimlerde iftar programı düzenlemiş, katılımcılar harem-selamlık bir şekilde oturmuştu.

Dernek şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenleyeceği bir etkinlikle gündemde. Derneğin sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“BURA Derneği olarak müzisyen ve hikaye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız konserinde bir araya geliyoruz.

18 Aralık Pazar günü, saat 19.00’da Albert Long Hall’da hanımlara özel olarak gerçekleşecek bu keyifli konserimizde, Akyıldız’a vokalde birbirinden renkli üyeleriyle Chorodia eşlik edecek. Tüm hanım arkadaşlarımız davetlidir.

* Etkinliğimiz yalnızca hanımlara yöneliktir.”

Konsere davet 🎶



Boğaziçinde keyifli bir akşam geçirmeye hazır mısınız?💫



O halde müzisyen ve hikaye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız’ın hanımlara özel olarak vereceği konserimize davetlisiniz.



🗓 18 Aralık 2022

📍Albert Long Hall

⏰ 19.00



Detaylar👉https://t.co/JrsdoUsUdG pic.twitter.com/gOxFAylqtM — BURA Derneği (@BURADernegi) November 21, 2022

BURA, habere konu konserin dışında başka etkinlikleri de sadece erkeklere veya sadece kadınlara ‘özel’ olarak düzenliyor.

‘Kahve Bahane’ buluşmaları

Derneğin sadece kadınlar için düzenlediği etkinliklerden bir diğeri ‘Kahve Bahane’ isimli ‘sohbet buluşmaları.’ 25 Kasım’da BURA birasında düzenlenecek etkinliğin duyurusunda da sohbetin yalnızca kadın katılımcılara açık olduğu yazılmış ve “Boğaziçili tüm hanım arkadaşlarımız davetlidir” denmiş. Etkinlikte kendilerini ‘müslüman kadın fikir ağı’ olarak tanımlayan Bi’tanıdık ekibi ağırlanacak.

‘Salı Kahvesi’ etkinliği

Dernek, erkeklere özel etkinlikler de düzenliyor. Bunlardan biri ‘Salı Kahvesi’ adı verilen buluşmalar. Bu etkinlik de derneğin merkezinde.

Bugüne kadar ağırlanan konuşmacılar arasında Albaraka Türk yöneticisi Ömer Emeç ve Türk Hava Yolları yöneticisi Nurullah Er de yer alıyor.

‘Mesele üniversite kültürü meselesi’

Görüşünü sorduğumuz Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve eski öğrenci dekanı Prof. Dr. Biray Kolluoğlu şunları söyledi:

“Bu duruma iki açıdan bakılabilir. İlki prensip düzeyinde. Boğaziçi Üniversitesi iki yıl öncesine kadar, her iyi üniversitenin olması gerektiği gibi, özgür, eşitlikçi ve farklı ve elbette karşıt duruşlara açık bir yerdi. Dolayısıyla öğrenciler isterlerse sadece kadınların veya sadece erkeklerin katıldığı etkinlikler yapabilirlerdi ve yapabilmeliler. Üniversite birbirinden çok farklı düşünen, çok farklı duruşları olan öğrencileri bir arada tutabilmeli, farklılıkların karşılaşmasını sağlayarak öğrencilerin dünyalarının açılmasını sağlayabilmeli. İkinci bakış ise genel olarak üniversite nasıl bir yerdir? Dolayısıyla ‘İyi bir üniversite olan Boğaziçi nasıl bir yerdi?’ değil de, bugün Boğaziçi nasıl bir yer? Boğaziçi Üniversitesi bugün LGBTİQ+ öğrenciler bir etkinlik düzenlemek istediklerinde yapamadıkları, hatta etkinliklerine polisin müdahale ettirildiği, feminist öğrencilerin kendilerini ifade edemedikleri veya öğrencilerin kendi seçtikleri filmleri izleyemedikleri, konuşmacıları çağıramadıkları bir yer. Bugün sadece belli değerlerle uyumlu etkinlikler yapılabiliyor. Yani bazı etkinlikler yasaklanırken ve cezalandırılırken, bazı etkinliklere alan açılıyor. Karşıt görüşler ifade edilemiyor. Bu durum hiçbir haliyle üniversite kültürüyle bağdaşamaz. Böyle üniversite olunmaz. Mesele Boğaziçi Üniversitesi kültürü meselesi değil, mesele üniversite kültürü meselesi.”

Söz konusu etkinliğin yalnızca kadınlara düzenlenmesiyle ilgili soru ilettiğimiz BURA da şu yanıtı verdi:

“Dernek web sitemizi, sosyal medya hesabımızı incelerseniz tüm katılımcılara yönelik aktiviteler ile birlikte zaman zaman sadece kadınlara, sadece erkeklere, sadece mezunlara, sadece öğrencilere vb. özel odaklı etkinliklerin de bulunduğunu göreceksiniz. Bununla birlikte, davet edilen grup da kadınlara özel konser veren bir kadın korosudur. Sonuç olarak farklı etkinliklerde farklı hedef kitleler ile bir araya gelerek vakit geçirmenin anormal bir durum olduğunu düşünmüyoruz.“